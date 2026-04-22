Edson Álvarez en duda para el Mundial 2026: la lesión en el Fenerbahçe alarma al Tri

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El capitán del Tri, Edson Álvarez, lleva una lesión de tobillo que lo mantiene fuera de los partidos oficiales desde febrero, lo que genera incertidumbre sobre su participación como titular en la Copa del Mundo que México organizará en 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 08:30 AM.
En Deportes y editada el 22/04/2026 11:11 AM.