FIFA elogia remodelación del Estadio Ciudad de México, según Gabriela Cuevas

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Gabriela Cuevas Barrón informó que la FIFA quedó impresionada con la reciente remodelación del Estadio Ciudad de México, tras la visita de Gianni Infantino. La evaluación positiva refuerza la confianza en la capacidad organizativa de México para el Mundial 2026 y anticipa avances en infraestructura y logística.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 10:14 AM.
En Deportes y editada el 22/04/2026 10:29 AM.