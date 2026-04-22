FIFA elogia remodelación del Estadio Ciudad de México, según Gabriela Cuevas

La FIFA elogió la remodelación del Estadio Ciudad de México después de la visita del presidente Gianni Infantino el pasado 28 de marzo, según declaró Gabriela Cuevas Barrón, representante de México ante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Durante la reinauguración del Estadio Banorte, la entidad rectora del fútbol internacional manifestó una impresión favorable respecto a la capacidad organizativa y la calidad de los trabajos de modernización realizados en la sede capitalina. Cuevas subrayó que estas primeras evaluaciones son "señales muy positivas" que confirman la preparación del país para albergar partidos del torneo conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá.
La funcionaria, con amplia experiencia en política internacional y diplomacia, adelantó que en los próximos meses se concretarán avances clave en infraestructura y logística, esenciales para garantizar el éxito del evento. Entre los proyectos prioritarios se encuentran la mejora de accesos viales, la ampliación de la capacidad de transporte público y la implementación de sistemas de seguridad de última generación.
Gabriela Cuevas Barrón, exalcaldesa de Miguel Hidalgo, diputada federal y senadora, y primera mexicana al frente de la Unión Interparlamentaria (2017‑2020), actúa como enlace del gobierno mexicano para coordinar y promover el Mundial. Su labor se centra en la diplomacia deportiva, fomentando la colaboración entre los tres países anfitriones y proyectando a México como un destino de talla mundial.
Además de los beneficios deportivos, Cuevas enfatizó que el torneo debe dejar un legado duradero en infraestructura, turismo y posicionamiento global del país, convirtiendo la Copa del Mundo en una oportunidad estratégica de desarrollo económico y social.