Tigres rendirá homenaje a André-Pierre Gignac en su último partido de la Liga MX

El Estadio Universitario será el escenario de un homenaje sin precedentes para André‑Pierre Gignac, quien disputará su último partido de la Liga MX el 25 de abril de 2026, ante Mazatlán, en la Jornada 17 del Clausura. La directiva de Tigres ha anunciado que, antes del pitazo inicial, se proyectará un video que recopila los 222 goles, los festejos y los doce títulos obtenidos por el delantero francés desde su llegada en 2015.
Gignac, máximo anotador en la historia del club y figura clave en la conquista de cinco Ligas MX, cuatro Campeón de Campeones, una Concachampions, dos Champions Cup y una Concachampions, culmina una etapa de once años sin renovación de contrato para la siguiente temporada. Su vínculo contractual finaliza al término de la campaña actual, y el club no prevé una extensión.
El homenaje, anunciado como una despedida a la altura de su trayectoria, invita a la afición a llegar al menos una hora antes de las 17:00 h para participar de las sorpresas previstas. El evento se realizará sin importar el resultado del encuentro, aunque Tigres necesita los tres puntos para consolidar su posición en la tabla y asegurar el pase directo a la Liguilla; el equipo ocupa la novena posición con 21 puntos.
La salida de Gignac marca el fin de una era para Tigres y la Liga MX. Su influencia ha elevado la proyección internacional del club y ha dejado una huella imborrable en el fútbol mexicano, tanto por su rendimiento en los clásicos regios como por su liderazgo dentro y fuera del campo.
Con la temporada regular concluyendo, Tigres se prepara para reinventar su plantel mientras persigue la Liguilla y continúa su participación en las semifinales de la Concachampions. El legado de Gignac permanecerá como referente para las futuras generaciones de futbolistas y para la afición universitaria.