Tigres rendirá homenaje a André-Pierre Gignac en su último partido de la Liga MX

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El club Tigres de la UANL organizará una emotiva despedida para su máximo goleador, André‑Pierre Gignac, durante la Jornada 17 del Clausura 2026 contra Mazatlán, con proyección de video y sorpresas para la afición.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 11:27 AM.
En Deportes y editada el 22/04/2026 11:31 AM.