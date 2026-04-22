Luis García descarta negociaciones con Netflix para él y Christian Martinoli

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El exfutbolista Luis García negó en redes que él y el narrador Christian Martinoli abandonen TV Azteca para firmar con Netflix, mientras la CONCACAF cierra un acuerdo exclusivo con la plataforma para transmitir partidos de la Selección Mexicana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 01:03 PM.
En Deportes y editada el 22/04/2026 01:09 PM.