México conquista histórica medalla de plata en el Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo

La escuadra nacional de hockey sobre hielo logró una hazaña inédita al alzarse con la medalla de plata en el Campeonato Mundial División III Grupo A de la IIHF, disputado del 13 al 19 de abril. El resultado sitúa a México a un paso del ascenso a la División II Grupo B, subrayando el notable desarrollo del deporte en territorio mexicano.
El segundo tiempo vio a Bertan Demirdelen ampliar a 4‑2 (8:02) y a Luis Valencia recortar a 4‑3 (9:03). Sin embargo, Bakal selló el resultado con un doblete a 26 segundos del final del segundo periodo, dejando 5‑3. En la tercera fase, Emin Inandi anotó el sexto gol a los 1:28, cerrando el marcador definitivo.
El equipo, dirigido por el técnico nombre del técnico, agradeció el apoyo de la afición y de los patrocinadores, y prometió seguir trabajando para lograr el ansiado ascenso en la próxima edición del torneo.