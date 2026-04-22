México conquista histórica medalla de plata en el Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo

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La selección mexicana de hockey sobre hielo se quedó con la plata en la División III Grupo A del Mundial en Ciudad del Cabo, acercándose al ascenso a la División II Grupo B y consolidando el crecimiento del deporte en el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 11:33 AM.
En Deportes y editada el 22/04/2026 11:26 AM.