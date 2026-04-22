Pumas confirma baja de Alan Medina de cara a la Liguilla del Clausura 2026

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El mediocampista Alan Medina sufrió una fractura de tobillo izquierdo en el partido contra FC Juárez y será operado de urgencia, lo que le obliga a perder el resto del torneo y la Liguilla del Clausura 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 08:38 AM.
En Deportes y editada el 22/04/2026 10:54 AM.