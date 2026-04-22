Pumas confirma baja de Alan Medina de cara a la Liguilla del Clausura 2026

Pumas perdió a uno de sus pilares ofensivos tras la fractura del tobillo izquierdo de Alan Medina, quien quedó fuera del resto del Clausura 2026 y de la Liguilla. El club Universidad Nacional confirmó la lesión en un comunicado oficial emitido el miércoles 22 de abril.
El VAR revisó la jugada y el árbitro Óscar Mejía confirmó la falta, expulsando a López. Medina fue sustituido por Uriel Antuna.
El club evaluará las opciones de reemplazo y ajustará su estrategia táctica para los últimos partidos de la fase regular, con la mirada puesta en asegurar un puesto de privilegio que le garantice el acceso a la Liguilla.