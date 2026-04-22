Hazaña del Lens 2026, rompen sequía desde 1998 y llevan al club a una final histórica 2026

El RC Lens hizo historia este miércoles al clasificar a la final de la Copa de Francia tras golear 4‑1 al Toulouse. El triunfo, que rompe una sequía de 28 años sin llegar a la instancia decisiva, contó con la participación decisiva de dos exjugadores de la Liga MX: Allan Saint‑Maximin, quien militó en el América, y Florian Thauvin, antiguo delantero de Tigres.
El marcador se abrió al minuto 9 con un penal convertido por Thauvin. A los 18 minutos, Saint‑Maximin amplió la ventaja con un zurdazo desde la media luna, su debut en la competición esta temporada. El Toulouse redujo 2‑1 gracias a Santiago Hidalgo, pero Matthieu Udol devolvió la tranquilidad a los locales al rematar un centro y poner el 3‑1 antes del descanso.
En la segunda mitad, Adrien Thomasson selló el pase al 74' y confirmó la clasificación del Lens a la final, que se jugará el 23 de mayo en el Stade de France contra el ganador del duelo entre Racing de Estrasburgo y Niza.
Además del éxito copero, el Lens vive una campaña sobresaliente en la Ligue 1: ocupa el segundo lugar con 62 puntos, a un punto del Paris Saint‑Germain, y se perfila para la UEFA Champions League de la próxima temporada. El club, único campeón de liga en 1997‑1998, busca consolidar su proyecto ambicioso y volver a la supremacía del fútbol francés.