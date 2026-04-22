Hazaña del Lens 2026, rompen sequía desde 1998 y llevan al club a una final histórica 2026

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El RC Lens clasificó a la final de la Copa de Francia al vencer 4‑1 al Toulouse, destacando los goles de Allan Saint‑Maximin (ex‑América) y Florian Thauvin (ex‑Tigres). El club francés disputará la final el 23 de mayo en el Stade de France, mientras mantiene la lucha por el título de Ligue 1.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 01:01 PM.
En Deportes y editada el 22/04/2026 01:56 PM.