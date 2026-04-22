Shai Gildeous‑Alexander es nombrado Jugador “Clutch” del Año 2025‑26

La NBA anunció este martes que Shai Gildeous‑Alexander, guardia canadiense de los Oklahoma City Thunder, fue elegido como el Jugador “Clutch” del Año 2025‑26, recibiendo la prestigiosa Jerry West Trophy.
El reconocimiento, que premia al mejor jugador en situaciones de alta presión, se otorga a quien sobresale en las posesiones de los últimos cinco minutos del cuarto periodo o en la prórroga con una diferencia de cinco puntos o menos. Gildeous‑Alexander obtuvo 484 puntos de un máximo de 500, según el voto de un jurado compuesto por 100 expertos, superando a Jamal Murray (Denver Nuggets) y Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), que recibieron 117 y 116 puntos respectivamente.
Con 175 puntos anotados en momentos “clutch”, el canadiense lideró la liga con un promedio de 6.5 puntos por partido en esas situaciones. Además, registró 16 canastas decisivas, la mayor cifra de la NBA, y contribuyó a que los Thunder lograran un récord de 20‑7 en los 27 partidos que disputaron bajo presión.
Este galardón marca la segunda vez que Gildeous‑Alexander recibe un premio individual de la NBA; el año anterior había sido nombrado MVP de la temporada regular. También reemplaza a Jalen Brunson (New York Knicks), quien obtuvo el reconocimiento en la campaña 2024‑25, y se suma a una lista de finalistas que incluye a Nikola Jokić y Victor Wembanyama.
El guardia ya está garantizado para formar parte del Quinteto Ideal de la NBA por cuarta temporada consecutiva y se perfila como favorito para el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la presente temporada.