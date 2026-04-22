Shai Gildeous‑Alexander es nombrado Jugador “Clutch” del Año 2025‑26

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El guardia de los Oklahoma City Thunder, Shai Gildeous‑Alexander, recibió el premio Kia NBA Clutch Player of the Year tras acumular 484 de 500 puntos del jurado, liderar en anotaciones “clutch” y guiar a su equipo a un récord de 20‑7 en los momentos decisivos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 08:52 AM.
En Deportes y editada el 22/04/2026 09:44 AM.