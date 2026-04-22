Victor Wembanyama, primer Jugador Defensivo unánime en la historia de la NBA

Victor Wembanyama, el pívot francés de 22 años y 2.24 m de estatura, hizo historia al ser el primer jugador en la NBA que recibe el premio al Jugador Defensivo del Año con los 100 votos de primer lugar disponibles. Además, se convirtió en el más joven en obtener este reconocimiento desde que el galardón se instauró en 1983.
Wembanyama lideró la liga con un promedio de 3.1 tapones por partido, sumándose a la élite de defensores como Dikembe Mutombo y Marcus Camby, los únicos en encabezar la categoría durante tres temporadas consecutivas. Su impacto se refleja más allá del bloqueo directo: bajo su vigilancia, los Spurs permitieron 10.2 puntos menos por cada 100 posesiones y sus rivales solo lograron un 40.7 % de efectividad en tiros de campo.
En términos de eficiencia neta, los oponentes anotaron 8.7 puntos porcentuales menos cuando Wembanyama era el defensor más cercano, superando a cualquier otro jugador con al menos 500 tiros defendidos en la campaña 2025‑26.
Su mera presencia ha generado un fenómeno de disuasión que los aficionados y analistas describen con términos como “Nopes” o “Neverminds”, indicando que los atacantes abandonan la pintura al enfrentarse a él. Incluso Draymond Green, veterano de los Golden State Warriors, reconoció la superioridad defensiva de Wembanyama: “Decir que mi defensa es más efectiva que la de Victor sería una mentira, y nunca he sido de los que mienten”.
El camino al trofeo no fue sencillo. Wembanyama cumplió el requisito de elegibilidad de la NBA al registrar 64 partidos de temporada regular y participar en la final de la NBA Cup, alcanzando el umbral de 65 partidos de forma ajustada.
Con este reconocimiento, Victor Wembanyama se consolida como el baluarte defensivo de la NBA y abre una nueva era para los jugadores de gran envergadura que combinan talla, movilidad y inteligencia táctica.