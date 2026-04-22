Victor Wembanyama, primer Jugador Defensivo unánime en la historia de la NBA

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El pívot de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, se alzó como el primer Jugador Defensivo del Año (DPOY) con voto unánime, convirtiéndose también en el más joven en recibir este galardón desde su creación en 1983.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 08:30 AM.
En Deportes y editada el 22/04/2026 08:27 AM.