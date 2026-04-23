Chelsea despide a Liam Rosenior tras una racha catastrófica

El Chelsea confirmó este miércoles la desvinculación de Liam Rosenior como director técnico del primer equipo, menos de cuatro meses después de firmar un contrato que lo ataba al club hasta 2032. La decisión se produce tras una serie de resultados negativos que han colocado al conjunto en el séptimo lugar de la Premier League y amenazan con una mayor caída en la tabla.
Rosenior, de 41 años, llegó al club procedente del Estrasburgo francés para sustituir a Enzo Maresca en enero. En sus 23 partidos al mando, el equipo londinense perdió siete de sus ocho últimos encuentros, fue eliminado de la Copa de la Liga inglesa y cayó en la fase de grupos de la Liga de Campeones. La última derrota, un 0-3 ante el Brighton, marcó el quinto revés consecutivo sin anotar en la liga, una sequía que el club no vivía desde 1912.
El comunicado oficial del Chelsea indicó que la decisión no se tomó a la ligera y que los resultados y el rendimiento reciente estaban por debajo de lo exigido en una temporada en la que “todavía nos jugamos mucho”. A partir de ahora, Calum McFarlane, quien ya había dirigido al equipo de forma interina en enero, asumirá el cargo hasta el final de la campaña.
El club también se prepara para un duelo crucial en semifinales de la Copa de Inglaterra contra el Leeds United, mientras que la presión sobre la directiva de BlueCo aumenta tras haber registrado ya cinco entrenadores permanentes desde su llegada en mayo de 2022 (Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca y ahora Rosenior).
Rosenior había sido una apuesta arriesgada debido a su escaso historial como entrenador principal; previamente había dirigido a los juveniles del Brighton, sido asistente en Derby County y dirigido al Hull City en la segunda categoría inglesa. Según fuentes de la prensa, su relación con jugadores clave como Marc Cucurella y Enzo Fernández se deterioró, lo que habría contribuido a la pérdida de apoyo interno.
El próximo partido del Chelsea será decisivo para intentar detener la caída en la tabla y reactivar la esperanza de sus aficionados, que esperan una pronta recuperación bajo la nueva dirección interina.