Chelsea despide a Liam Rosenior tras una racha catastrófica

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El club londinense anunció la salida de Liam Rosenior, quien dirigió al equipo en 23 partidos y acumuló siete derrotas en sus últimos ocho encuentros, incluida una eliminación en la Copa de la Liga y la Liga de Campeones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/04/2026 08:29 AM.
En Deportes y editada el 23/04/2026 08:35 AM.