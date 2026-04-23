Joel Huiqui asume como director técnico interino del Cruz Azul

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Cruz Azul destituye a Nicolás Larcamón y nombra a Joel Huiqui, exjugador y entrenador de la Sub‑21, como técnico interino a una jornada del cierre de la fase regular. El exdefensor central, nacido en Los Mochis, tiene la misión de revertir la racha negativa y clasificar al equipo a la Liguilla del Clausura 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/04/2026 09:08 AM.
En Deportes y editada el 23/04/2026 09:24 AM.