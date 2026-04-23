Joel Huiqui asume como director técnico interino del Cruz Azul

La directiva de Cruz Azul tomó una decisión de alto impacto a solo una jornada de concluir la fase regular del Clausura 2026: destituyó a Nicolás Larcamón como director técnico y nombró a Joel Huiqui como interino. El comunicado oficial del club explicó que la medida, aunque compleja, responde a una “inercia negativa en resultados y formas” que ha generado críticas entre la afición, principal activo de la institución.
Huiqui, de 43 años, llegó al cargo tras desempeñarse como entrenador del equipo Sub‑21. Nacido el 18 de febrero de 1983 en Los Mochis, Sinaloa, fue defensor central con una sólida trayectoria en el fútbol mexicano. Debutó en Primera División con Pachuca en el Apertura 2003, donde ganó el campeonato, pero su etapa más representativa la vivió con Cruz Azul entre 2004 y 2010, consolidándose como titular indiscutible.
Posteriormente, defendió los colores de Monarcas Morelia, Cafetaleros, Potros UAEM y el Las Vegas Lights en Estados Unidos, donde cerró su carrera como jugador profesional. A nivel internacional, fue convocado a la Selección Mexicana entre 2005 y 2013, participando en la Copa Oro 2013.
Tras retirarse en 2019, Huiqui inició su camino como estratega en las fuerzas básicas de Cruz Azul, desarrollando talento joven y sumando experiencia como asistente técnico. Ahora, con la responsabilidad de dirigir al primer equipo en un momento decisivo, su mayor reto será rescatar al conjunto cementero y lograr su clasificación a la Liguilla.
El club reconoce que el cambio de mando a tan escasa distancia del inicio de la fase final puede generar debate, pero defiende la decisión como necesaria para romper la racha adversa y devolver la confianza a la afición. Con la mirada puesta en los próximos partidos, los seguidores de Cruz Azul esperan que la experiencia y el vínculo de Huiqui con la institución se traduzcan en resultados positivos.