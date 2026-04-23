FC Barcelona confirma lesión de Lamine Yamal y se duda su participación contra Perú en Puebla

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El club catalán informó que el delantero Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que lo mantendrá fuera de al menos seis partidos de LaLiga y pone en incertidumbre su presencia en el amistoso contra Perú, previsto para el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, antes del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/04/2026 11:20 AM.
En Deportes y editada el 23/04/2026 11:58 AM.