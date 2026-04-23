FC Barcelona confirma lesión de Lamine Yamal y se duda su participación contra Perú en Puebla

El FC Barcelona confirmó este jueves 23 de abril que Lamine Yamal, el joven delantero que ha brillado en la temporada, sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El diagnóstico médico indica una baja de al menos seis partidos de LaLiga, lo que elimina al jugador del resto de la campaña y genera dudas sobre su disponibilidad para el amistoso de la Selección española contra Perú, programado para el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
Yamal, de 17 años, compartió en sus redes sociales su determinación: “Volveré más fuerte, con más ganas que nunca”. Sin embargo, el impacto de su ausencia se sintió de inmediato en el vestuario; su compañero Gavi declaró que la lesión es “una auténtica pesadilla” y que se quedó “completamente devastado”.
Para el Barcelona, la pérdida de Yamal representa un golpe en el cierre de temporada, pues el delantero ha sido clave en la ofensiva del equipo. La lesión también afecta la planificación del técnico, que deberá reconfigurar la línea de ataque para los partidos restantes.
En el plano internacional, la Selección española ya está trabajando en su preparación rumbo al Mundial de la FIFA 2026. La presencia de Yamal en el amistoso contra Perú dependerá de su evolución en las próximas semanas. El parte médico mantiene la esperanza de que el jugador pueda llegar en condiciones a la justa mundialista, aunque el calendario apretado juega en su contra.
En caso de que Yamal no pueda participar, España deberá buscar alternativas en su ataque, mientras que Perú se prepara para enfrentar a un conjunto español sin a uno de sus talentos emergentes.