Marcel Ruíz se perderá el resto del Clausura 2026 por lesión y expulsión

Marcel Ruíz, el mediocampista de Toluca considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol mexicano, quedará fuera del resto del Clausura 2026. La combinación de una lesión de rodilla que exigió una recuperación acelerada y una expulsión polémica en el partido contra Mazatlán obligó al jugador a abandonar la recta final del torneo.
La lesión, diagnosticada como una rotura parcial del ligamento cruzado anterior, requerirá al menos ocho semanas de rehabilitación. El club de Toluca, que ya se encuentra clasificado a la Liguilla, perdió a su pieza clave en el mediocampo, lo que representa un golpe duro para el plantel y sus aficionados.
Sin embargo, la expulsión recibida frente a Mazatlán, donde Ruíz recibió una tarjeta roja directa por una falta violenta, marcó el punto de quiebre definitivo. La sanción de una suspensión de tres partidos, sumada a la imposibilidad de jugar mientras se recupera, llevó al jugador a aceptar una convocatoria anticipada de la Selección Mexicana.
El mediocampista se incorporará al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Selección, bajo la dirección de Javier Aguirre, con el objetivo de estar al 100 % para el Mundial 2026, que se celebrará en territorio mexicano. "Mi prioridad ahora es el sueño mundialista", declaró Ruíz en una entrevista exclusiva.
Para Toluca, la ausencia de Ruíz implica la pérdida de creatividad y control en el centro del campo, obligando al técnico a reconfigurar su esquema táctico. Para la Selección, la noticia se traduce en una esperanza: contar con un jugador joven, dinámico y con visión de juego para reforzar el mediocampo del Tri en la máxima fiesta del fútbol.
En conclusión, el destino inmediato de Marcel Ruíz ya no está en la Liga MX, sino en la concentración del Tri rumbo al Mundial 2026, una decisión que, aunque costosa para Toluca, podría ser decisiva para México.