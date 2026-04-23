Marcel Ruíz se perderá el resto del Clausura 2026 por lesión y expulsión

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El mediocampista de Toluca, Marcel Ruíz, quedó fuera del Clausura 2026 tras una lesión de rodilla y una polémica expulsión contra Mazatlán. El jugador dirigirá sus esfuerzos al Centro de Alto Rendimiento de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, dejando a Toluca sin uno de sus talentos más prometedores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/04/2026 08:46 AM.
En Deportes y editada el 23/04/2026 08:56 AM.