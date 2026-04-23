Travieso Arce asegura estar en su mejor forma para enfrentar a Julio César Chávez

El 23 de abril de 2026, el pugilista sinaloense Travieso Arce encendió las expectativas del boxeo mexicano al afirmar que está "mejor que nunca" y listo para enfrentar nuevamente a Julio César Chávez en una pelea de exhibición. El combate, que se llevará a cabo el 9 de mayo en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, forma parte de la Feria de Puebla y tendrá una duración de tres asaltos.
Arce, de 45 años, destacó que, aunque ya no entrena tantas horas como antes, su motivación, enfoque y preparación física le permiten competir al máximo nivel. "El viejito es un guerrero, no se cansa", comentó con humor, añadiendo que busca "ponerle una buena ajustada" al legendario campeón de 63 años.
El evento trasciende el espectáculo deportivo: su objetivo es benéfico. Los ingresos recaudados se destinarán a la construcción de un centro de prevención de adicciones para jóvenes, causa que Chávez respalda activamente gracias a su experiencia personal y su labor en clínicas especializadas.
Durante la presentación oficial en Puebla, ambos ex campeones mostraron entusiasmo y resaltaron el valor simbólico de volver a encontrarse sobre el ring. La afición mexicana recibió con entusiasmo la noticia, considerándola una cita imperdible que podría representar la última exhibición de Chávez.
La rivalidad mediática y deportiva entre Travieso Arce y Julio César Chávez ha generado expectativas divididas, pero también ha revitalizado el interés por el pugilismo nacional, recordando los grandes momentos del boxeo mexicano y subrayando los valores del deporte profesional.