Travieso Arce asegura estar en su mejor forma para enfrentar a Julio César Chávez

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El ex campeón de peso ligero, Travieso Arce, declaró que se encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para medirse con Julio César Chávez en una pelea de exhibición de tres asaltos, programada para el 9 de mayo de 2026 en Puebla, con fines de recaudar fondos para un centro de prevención de adicciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/04/2026 08:45 AM.
En Deportes y editada el 23/04/2026 08:49 AM.