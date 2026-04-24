Brian Gutiérrez elige México pese a la oferta de EE. UU.: confesiones y futuro al Mundial 2026

En una entrevista íntima para el podcast oficial de Chivas, Brian Gutiérrez, joven mediocampista que llegó al club tapatío desde el Chicago Fire en diciembre de 2025, aclaró los motivos que lo impulsaron a vestir la camiseta del Tri y no la de Estados Unidos, a quien también había representado en categorías juveniles.
Gutiérrez explicó que la decisión estuvo “escrita desde su infancia”. Creció en un hogar donde la afición por Chivas y la Selección Mexicana era una tradición inamovible. “En la casa era Chivas, pero también la selección”, confesó el jugador, subrayando que su corazón siempre latió por México.
Aunque reconoce que “Estados Unidos me dio mucho”, el futbolista puntualizó que su pasión nunca cambió de bando cuando se trataba de los colores nacionales. “Si íbamos a ver a la selección, iba con la camiseta, entonces siempre era ese amor para representar a la Selección”, afirmó.
El contexto de su decisión es relevante: tras recibir la autorización de la FIFA para el One‑Time Switch, Gutiérrez debutó con la Selección Mayor en enero de 2026 y ha sido señalado por la prensa como uno de los candidatos más fuertes para la lista definitiva del Mundial 2026. Sus estadísticas recientes indican una mayor efectividad en goles por minuto jugado con el Tri que con Chivas.
Su incorporación al Guadalajara, por una cifra cercana a los 5 millones de dólares, ha reforzado al conjunto tapatío y, al mismo tiempo, ha consolidado su compromiso con la afición mexicana. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Gutiérrez se perfila no solo como una promesa de Chivas, sino como un referente del futuro del fútbol mexicano.