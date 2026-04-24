Brian Gutiérrez elige México pese a la oferta de EE. UU.: confesiones y futuro al Mundial 2026

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El mediocampista de Chivas, Brian Gutiérrez, reveló en el podcast oficial del club los motivos emocionales y familiares que lo llevaron a representar a la Selección Mexicana, a pesar de haber sido formado en Estados Unidos. Sus declaraciones llegan cuando se perfila como una de las piezas clave del Tri para el Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 10:58 AM.
En Deportes y editada el 24/04/2026 12:26 PM.