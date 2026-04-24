El murciano Carlos Alcaraz confirmó que no participará en el Masters 1000 de Roma ni en el Roland Garros 2024, torneos en los que era el campeón defensor. La decisión se tomó después de que los exámenes médicos realizados el lunes revelaran que la lesión en su muñeca derecha, originada durante su debut en el torneo Conde de Godó de Barcelona el 14 de abril, sigue presentando molestias.
Alcaraz explicó que, ante los resultados de las pruebas, lo más prudente es “ser cautos” y abstenerse de competir en ambas pruebas mientras se evalúa la evolución de su condición. El tenista añadió que, aunque el momento es “complicado”, confía en que volverá más fuerte.
El anuncio llega después de que el jugador ya hubiera dejado en el aire su participación en el Grand Slam parisino durante los Premios Laureus en Madrid, donde describió las próximas pruebas como “cruciales” para valorar el alcance de la lesión.
En Barcelona, Alcaraz ganó su primer partido contra Otto Virtanen, pero se retiró antes de los octavos de final. Posteriormente, tuvo que comunicar su ausencia en el Mutua Madrid Open, torneo que calificó como “casa” y donde expresó su dolor por no poder jugar ante su público por segundo año consecutivo.
La baja del español implica la pérdida de 2 000 puntos ATP que defendía en Roland Garros y 1 000 puntos del Masters de Roma, lo que abre el camino al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, para consolidar su liderazgo en el ranking.
Alcaraz señaló que, al menos, no volverá a aparecer en pistas de tierra batida hasta la temporada de hierba, y concluyó su comunicado con la esperanza de regresar “más fuerte”.