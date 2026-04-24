Carlos Alcará​z anuncia su baja de Roma y Roland Garros por lesión en la muñeca

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El tenista español Carlos Alcaraz ha decidido no disputar el Masters de Roma ni Roland Garros, torneos donde defendía sus títulos, tras persistir las molestias en su muñeca derecha detectadas en el Conde de Godó de Barcelona.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 01:37 PM.
En Deportes y editada el 24/04/2026 01:57 PM.