Fallece el ciclista colombiano Cristian Muñoz a los 30 años por complicaciones médicas

El ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz, de 30 años y miembro del equipo continental Nu Colombia, falleció esta mañana en la ciudad española de Oviedo. La causa de su muerte fueron complicaciones médicas derivadas del accidente que sufrió el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura en Francia.
Según informó la escuadra del equipo, Muñoz fue trasladado a Oviedo para recibir atención especializada, pero "en las últimas horas su evolución clínica se complicó y, pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció en la mañana de este viernes".
Muñoz nació el 20 de marzo de 1996 en Ventaquemada, Boyacá, y desde 2024 formaba parte del proyecto Nu Colombia, donde se destacó por sus victorias en etapas de diversas carreras nacionales y por haber sido campeón de la montaña en el Clásico RCN en temporadas anteriores.
El equipo recordó que, más allá de sus logros deportivos, "quienes lo conocieron lo recuerdan como una persona cercana, siempre generosa con sus compañeros y con un espíritu deportivo que inspiraba a quienes lo rodeaban".
La Federación Colombiana de Ciclismo (FCC) expresó su pesar por la pérdida del joven atleta y envió sus condolencias a la familia, amigos y al equipo Nu Colombia.