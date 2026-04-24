Fallece el ciclista colombiano Cristian Muñoz a los 30 años por complicaciones médicas

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El ciclista de 30 años, integrante del equipo Nu Colombia, murió en Oviedo, España, a causa de complicaciones derivadas del accidente sufrido el pasado sábado en el Tour du Jura, Francia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 10:54 AM.
En Deportes y editada el 24/04/2026 11:11 AM.