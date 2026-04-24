Feyenoord busca a Denzell García, la joya mexicana que compite América y Monterrey

El mercado de fichajes de verano en la Liga MX se ha encendido con un nombre que domina la conversación: Denzell García, mediocampista de 22 años que se ha consolidado como figura en el FC Juárez. Su rendimiento constante y su versatilidad lo han convertido en objetivo prioritario de varios clubes mexicanos, y ahora el Feyenoord de Países Bajos habría irrumpido en la disputa, complicando los planes del América y Monterrey.
García no es solo una promesa; es una realidad que combina recuperación de balón, salida limpia y llegada al área rival, atributos que lo convierten en un perfil moderno y atractivo para cualquier proyecto. Su capacidad para adaptarse a distintas posiciones lo vuelve un activo estratégico, capaz de reforzar tanto la contención defensiva como la generación ofensiva.
Los clubes mexicanos ven en él una solución inmediata a necesidades distintas pero urgentes: América busca reforzar su mediocampo para volver a pelear por el título, mientras Monterrey necesita un jugador polivalente que aporte dinamismo en la transición. Sin embargo, la irrupción del Feyenoord amenaza con llevarse al jugador al fútbol europeo, ofreciendo una vitrina internacional que supera cualquier proyecto local.
Para el club neerlandés, García representa la oportunidad de replicar el modelo exitoso implementado con Santiago “Chaquito” Giménez, quien brilló en la Eredivisie y abrió la puerta a una relación más estrecha con el fútbol mexicano. El Feyenoord confía en que el joven mexicano pueda adaptarse rápidamente al estilo de juego europeo y convertirse en una pieza clave para sus ambiciones continentales.
La decisión final dependerá de qué proyecto convenza más a Juárez y al propio jugador: la exposición inmediata en la Liga MX o el salto internacional que ofrece la Eredivisie. Mientras tanto, la disputa se intensifica y los rumores continúan alimentando la expectación de los aficionados en ambos continentes.