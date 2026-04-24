Feyenoord busca a Denzell García, la joya mexicana que compite América y Monterrey

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El mediocampista de 22 años del FC Juárez, Denzell García, se ha convertido en el objetivo principal de América, Monterrey y ahora del club holandés Feyenoord, que pretende replicar el éxito de Santiago Giménez en la Eredivisie.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 08:25 AM.
En Deportes y editada el 24/04/2026 09:33 AM.