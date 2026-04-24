Gabriel Pereyra celebra el regreso del Atlante a Liga MX: “Es muy merecido”

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El exjugador y actual técnico del Tepatitlán FC, Gabriel Pereyra, elogió el retorno del Atlante a la primera división, calificándolo de justo tras años de lucha y destacando la labor de Emilio Escalante y el acuerdo con Grupo Salinas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 05:52 PM.
En Deportes y editada el 24/04/2026 04:54 PM.