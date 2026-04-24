Gabriel Pereyra celebra el regreso del Atlante a Liga MX: “Es muy merecido”

El 24 de abril de 2026, la confirmación del regreso del Atlante a la Liga MX generó una ola de entusiasmo entre sus seguidores y provocó reacciones de personajes vinculados a su historia, entre ellos Gabriel Pereyra. El exfutbolista, que hoy dirige al Tepatitlán FC, calificó el logro institucional como un premio merecido después de una larga etapa de esfuerzo y sacrificio.
Pereyra recordó el difícil proceso que vivió el club tras perder la categoría, cuando gran parte del plantel abandonó la institución. “Fue una época de incertidumbre, pero la pasión de la afición nunca se apagó”, afirmó el técnico. Asimismo, subrayó el papel fundamental de Emilio Escalante, quien impulsó el proyecto que hoy devuelve a los Potros al máximo circuito.
El regreso se concretó gracias a un acuerdo con Grupo Salinas, que cedió el certificado de afiliación que pertenecía a Mazatlán FC, permitiendo al Atlante competir en el Apertura 2026. Pereyra, sin embargo, mantuvo la mirada en su propio proyecto: “Mi prioridad es el Tepatitlán. Estamos trabajando para revertir la serie de cuartos de final y no hay espacio para excusas”.
El entrenador analizó los errores del encuentro anterior y reconoció la efectividad del rival en momentos clave, pero reiteró su confianza en el plantel para superar los obstáculos. Con la mirada puesta en el futuro, tanto Atlante como Tepatitlán buscan consolidarse en la Liga MX y demostrar que el esfuerzo y la constancia son la base del éxito.