Exhiben por primera vez imágenes del cadáver de Diego Maradona en el segundo juicio

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Durante la audiencia del proceso judicial en San Isidro, Argentina, se mostraron por primera vez fotos y un video de 17 minutos del cuerpo sin vida del exfutbolista, mientras testigos describían su estado y se reabren los cargos contra siete profesionales de la salud.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 05:05 PM.
En Deportes y editada el 24/04/2026 04:18 PM.