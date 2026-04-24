Exhiben por primera vez imágenes del cadáver de Diego Maradona en el segundo juicio

En la audiencia celebrada este jueves en los tribunales de San Isidro, a unos 30 km al norte de Buenos Aires, se proyectaron por primera vez imágenes y un video de 17 minutos que mostraban la habitación y el cadáver del exfutbolista Diego Maradona, fallecido en 2020. El material, filmado por la policía científica, muestra al "10" con pantalón corto y una remera deportiva levantada, revelando un estómago visiblemente hinchado, descrito por el testigo Pablo Pinto como "como un globo".
El relato crudo de Pinto provocó el llanto de Gianinna, una de las hijas de Maradona, que cubrió su rostro para no ver a su padre en ese estado. Siete profesionales de la salud – médicos, psiquiatra y enfermeros – fueron juzgados nuevamente por "homicidio por dolo eventual", acusación que implica que sabían que sus acciones podían provocar la muerte del astro.
Maradona, campeón del mundo con Argentina en 1986, falleció a los 60 años por un paro cardiorrespiratorio y edema pulmonar en una residencia alquilada en Tigre, donde se recuperaba de una neurocirugía sin complicaciones realizada tres semanas antes. El proceso judicial busca determinar si la atención médica y el entorno de la casa fueron adecuados.
El primer juicio, iniciado en 2025, fue anulado tras la destitución de la jueza involucrada en un documental clandestino sobre el caso. El segundo proceso, que contará con alrededor de 120 testigos y dos audiencias semanales, se prolongará al menos hasta julio, y los acusados enfrentan penas de entre ocho y veinticinco años de prisión.