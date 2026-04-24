Nicolás Larcamón se despide de Cruz Azul con emotivo mensaje: “Les deseo lo mejor en lo que viene”

El ciclo de Nicolás Larcamón al frente de Cruz Azul concluyó en la recta final del torneo, luego de una serie de resultados adversos que incluyeron una racha de nueve partidos sin victoria y la eliminación en la Concacaf Champions Cup frente al Los Angeles FC, donde el equipo defendía el título.
El viernes 24 de abril, el entrenador argentino utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje de despedida. “Hoy toca despedirme de Cruz Azul con la tranquilidad y la certeza de haberlo entregado todo por este proyecto”, escribió, subrayando su compromiso durante la etapa.
Larcamón también rindió homenaje al grupo de jugadores, al cuerpo técnico y a la directiva. “Agradecido especialmente con el grupo de jugadores por todo lo construido; les deseo lo mejor en lo que viene… A mi staff, el reconocimiento por su trabajo, entrega y profesionalismo”.
El mensaje incluyó un agradecimiento a la afición, a la que describió como “el motor que nos exigió, acompañó y apoyó en toda la temporada”.
La decisión de su salida se tomó después del empate ante Querétaro, que detonó una reunión previa a la Jornada 17, a pesar de que el equipo ya había asegurado su lugar en la Liguilla. La directiva optó por un cambio de mando con la esperanza de reactivar los resultados antes de la fase final del campeonato.
Con esta despedida, Cruz Azul inicia la búsqueda de un nuevo director técnico que asuma el reto de revertir la tendencia negativa y volver a competir por los títulos nacionales e internacionales.