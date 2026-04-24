Nicolás Larcamón se despide de Cruz Azul con emotivo mensaje: “Les deseo lo mejor en lo que viene”

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El técnico argentino anuncia su salida de Cruz Azul tras una racha de nueve partidos sin victoria y la eliminación en la Concacaf Champions Cup, agradeciendo a jugadores, cuerpo técnico y afición.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 10:57 AM.
En Deportes y editada el 24/04/2026 11:06 AM.