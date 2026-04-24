UEFA sanciona a Gianluca Prestianni con seis partidos por insultos homofóbicos contra Vinícius Jr.

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA dictó este viernes una sanción de seis partidos al futbolista argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, por conducta discriminatoria homofóbica contra Vinícius Jr. del Real Madrid.
Los hechos ocurrieron el 17 de febrero, en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Champions League, cuando Prestianni, tras ser amonestado, se tapó la boca y dirigió a Vinícius el insulto “maricón”. El árbitro François Letexier activó el protocolo anti‑discriminación y la contienda se detuvo durante aproximadamente diez minutos.
En una entrevista posterior con Telefe, Prestianni admitió haber utilizado el término, justificándolo como un “insulto normal” en la cultura argentina y negando cualquier intención racista.
Tras la investigación del inspector de la UEFA, la entidad presidida por Alexander Čeferin confirmó la sanción: seis partidos de suspensión, de los cuales tres quedan en suspenso bajo un periodo de prueba de dos años. La medida incluye la suspensión provisional del encuentro de vuelta jugado el 25 de febrero en el Bernabéu y la solicitud a la FIFA para que extienda la sanción a nivel mundial.
Esta decisión subraya el compromiso de la UEFA con la erradicación de la homofobia y cualquier forma de discriminación en el fútbol, recordando que los insultos basados en la orientación sexual son sancionables con la máxima severidad.