UEFA sanciona a Gianluca Prestianni con seis partidos por insultos homofóbicos contra Vinícius Jr.

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El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA impuso una sanción de seis encuentros a Gianluca Prestianni (Benfica) por haber llamado “maricón” a Vinícius Jr. (Real Madrid) durante el choque de ida de los dieciseisavos de final de la Champions League, con tres partidos en suspenso bajo prueba de dos años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 10:48 AM.
En Deportes y editada el 24/04/2026 10:52 AM.