Los Las Vegas Raiders eligen a Fernando Mendoza como primera selección del Draft NFL 2026

En una ceremonia celebrada en Pittsburgh, los Las Vegas Raiders confirmaron su primera selección del Draft NFL 2026 al quarterback Fernando Mendoza, egresado de la Universidad de Indiana y ganador del Trofeo Heisman. Con 1.96 m de estatura y una temporada invicta que culminó con el campeonato nacional, Mendoza se convierte en el primer jugador de raíces cubanas en ser elegido con la primera posición del reclutamiento profesional.
El joven atleta, de nacionalidad cubano‑estadounidense, declinó la invitación de la liga para asistir a la alfombra roja y subir al podio junto al comisionado Roger Goodell. Optó por seguir el evento desde su residencia, rodeado de su familia –padres y abuelos emigrados de Cuba–, como muestra de agradecimiento por el sacrificio que le permitió llegar a la élite del fútbol americano.
La decisión de los Raiders no sorprendió a los analistas, pero sí subraya una apuesta estratégica por la inteligencia y precisión del juego, más que por el atletismo puro. La gerencia del equipo señaló que la capacidad de Mendoza para leer defensas complejas y liderar a los Hoosiers a una gloria inédita lo posiciona como el pilar de la reconstrucción del equipo, que busca volver a sus días de gloria.
Con la primera selección global, Mendoza asume la responsabilidad de ser el quarterback franquicia y la cara visible de los Raiders durante la próxima década. La comunidad cubana‑estadounidense celebra este logro como un hito histórico y un símbolo de perseverancia y talento.
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