Los Las Vegas Raiders eligen a Fernando Mendoza como primera selección del Draft NFL 2026

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El quarterback cubano-estadounidense Fernando Mendoza, campeón nacional con Indiana y ganador del Trofeo Heisman, fue escogido por los Las Vegas Raiders como la primera elección global del Draft NFL 2026, marcando un hito histórico para jugadores de origen cubano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 08:23 AM.
En Deportes y editada el 24/04/2026 10:45 AM.