Kylian Mbappé enciende las alarmas del Real Madrid y la selección francesa

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El delantero francés sufrió una sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda durante el empate 1‑1 del Real Madrid contra el Betis, lo que generó preocupación tanto en el club como en la selección de Francia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/04/2026 10:28 AM.
En Deportes y editada el 25/04/2026 12:05 PM.