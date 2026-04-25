Kylian Mbappé enciende las alarmas del Real Madrid y la selección francesa

A diez minutos del final del encuentro que terminó 1‑1 entre el Real Madrid y el Betis, el capitán de Francia, Kylian Mbappé, abandonó la cancha tras presentar una "sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda", según informó el club a la AFP.
El delantero, que había ingresado como sustituto en el minuto 80, solicitó el cambio al entrenador Álvaro Arbeloa y fue reemplazado por el joven Gonzalo García, mientras el conjunto blanco mantenía una ventaja de 1‑0. Sin embargo, en el tiempo de descuento Héctor Bellerín igualó el marcador para el Betis, dejando el resultado final en 1‑1.
El Real Madrid descartó de inmediato una lesión grave, aunque precisó que se realizarán pruebas complementarias para confirmar la magnitud del daño. "Se trata de una sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda; no se descarta la necesidad de estudios adicionales", declaró el club.
La noticia ha generado inquietud en la selección francesa, que cuenta con Mbappé como pieza clave para los próximos compromisos internacionales. El cuerpo técnico de Francia está a la espera de los resultados médicos para determinar su disponibilidad en los próximos partidos.
Mientras tanto, el Real Madrid deberá reorganizar su ataque de cara a los próximos encuentros de LaLiga y la Champions League, sin la garantía de contar con el talento del delantero francés.