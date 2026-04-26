América se medirá con Pumas en cuartos de Liguilla: Jardine descarta favoritos

América y Pumas se enfrentarán en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026, un choque que contrasta la posición de líder general de los universitarios con la necesidad del conjunto azulcrema de reivindicarse en el momento decisivo.
Tras la caída ante Atlas, el técnico del América, André Jardine, declaró en conferencia de prensa que los enfrentamientos de Liguilla se disputan bajo condiciones distintas y que cualquier pronóstico pierde peso al iniciar la eliminatoria. El estratega brasileño evitó engancharse en la narrativa de favorito, pese al liderato de Pumas en la fase regular.
“Los profesionales no entramos en discusiones de favorito; es un tema importante para los periodistas, es su trabajo”, afirmó Jardine. “Es un Pumas con buen trabajo, no es fácil ser líder del torneo”.
El entrenador subrayó que el rendimiento en la fase regular no determina el desenlace en la Liguilla, donde el margen de error se reduce y la exigencia aumenta. “El campeón es el de la final de la Liguilla… no existe el campeón de la jornada 17 o 10 o 15”, explicó.
Respecto al clásico, Jardine señaló que “en clásicos no hay favoritos… tiene todo para ser bastante parejo”. Reconoció también una deuda pendiente: el América no ganó ninguno de sus clásicos en el torneo regular, una estadística que “nos molesta”.
“Intento siempre tratar los clásicos como partidos distintos… en este no nos salió ningún clásico”, admitió. Sin embargo, defendió el desempeño en algunos encuentros y señaló áreas de mejora, especialmente tras la derrota ante Chivas. “El partido de liga con Pumas creo que no hicimos un mal partido… el que jugamos mal fue contra Chivas, Chivas fue un justo vencedor”.
Con la serie ante Pumas en puerta, el técnico considera que la Liguilla representa el escenario ideal para cambiar la narrativa. “El fútbol te da segundas y terceras chances… hay que demostrar cómo encara el América los clásicos”, concluyó.