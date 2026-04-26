América se medirá con Pumas en cuartos de Liguilla: Jardine descarta favoritos

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El técnico André Jardine enfatiza que, pese al liderato de Pumas en la fase regular, la Liguilla del Clausura 2026 será un duelo parejo donde no existen favoritos, y busca reivindicar al América tras la derrota ante Atlas y Chivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/04/2026 08:20 AM.
En Deportes y editada el 26/04/2026 08:50 AM.