Eddy Reynoso declara muerta la pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez

En entrevista exclusiva con The Ring, Eddy Reynoso, director del Canelo Team, afirmó que la esperada contienda entre Saúl "Canelo" Álvarez y David Benavidez está definitivamente descartada. El técnico explicó que, aunque en su momento se barajó la posibilidad de un duelo en la categoría de supermediano (168 lb), la falta de consenso impidió que se concretara y, desde entonces, la pelea se considera "muerta".
Reynoso subrayó que Benavidez ha ascendido al peso crucero, lo que hace inviable un enfrentamiento directo con Canelo en su categoría actual. "Benavidez ahora pelea en el peso crucero. Hay más posibilidades de que él se enfrente a Oleksandr Usyk que de pelear contra Canelo", señaló el entrenador.
El cambio de categoría del mexicano de raíces estadounidenses y la ausencia de un acuerdo financiero y deportivo fueron los factores determinantes para cerrar la puerta a la negociación. Según Reynoso, ambos pugilistas siguen caminos distintos: Canelo se prepara para volver a la escena mundial el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, mientras que Benavidez se medirá contra Zurdo Ramírez el 2 de mayo en la T‑Mobile Arena por los títulos de la AMB y la OMB.
En conclusión, la rivalidad que la afición había anhelado permanecerá en el terreno de lo hipotético, mientras cada campeón persigue sus propios objetivos en divisiones diferentes.