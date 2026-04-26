Eddy Reynoso declara muerta la pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez

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El entrenador de Canelo, Eddy Reynoso, confirmó que el enfrentamiento contra Benavidez no se realizará, citando diferencias de peso y la falta de un acuerdo cuando la oportunidad estuvo cerca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/04/2026 10:25 PM.
En Deportes y editada el 26/04/2026 10:35 PM.