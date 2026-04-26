Sabastian Sawe rompe el récord mundial en el Maratón de Londres

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El keniano Sabastian Sawe venció la barrera de las dos horas al cronometrar 1:59:30 en el Maratón de Londres, superando el récord anterior de Kelvin Kiptum y marcando un hito histórico para el atletismo mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/04/2026 10:17 PM.
En Deportes y editada el 26/04/2026 10:45 PM.