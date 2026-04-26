Sabastian Sawe rompe el récord mundial en el Maratón de Londres

En una jornada que quedará grabada en los anales del atletismo, el keniano Sabastian Sawe cruzó la meta del Maratón de Londres con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos, convirtiéndose en el primer hombre en completar la distancia oficial de 42,195 km en menos de dos horas.
Sawe dejó atrás al etíope Yomif Kejelcha (1:59:41) y al ugandés Jacob Kiplimo (2:00:28), quienes también batieron sus mejores marcas personales y establecieron nuevos récords nacionales. La marca anterior, 2:00:35, pertenecía al compatriota de Sawe, Kelvin Kiptum, lograda en el Maratón de Chicago el 8 de octubre de 2023.
La carrera se mantuvo reñida hasta el kilómetro 30, cuando Sawe y Kejelcha se separaron del grupo liderado por Kiplimo y otros contendientes como el campeón olímpico Tamirat Tola, el vencedor de Londres 2022 Amos Kipruto y Deresa Geleta. A partir de ese punto, el ritmo se intensificó y Sawe, con una aceleración decisiva en el último kilómetro, dejó atrás a Kejelcha para asegurar la victoria.
El comentarista de la BBC y ex campeón mundial Steve Cram calificó la prueba como "una de las más extraordinarias de la historia del maratón", subrayando el salto cualitativo que representa para la disciplina.
El mismo domingo, la maratonista etíope Tigist Assefa también hizo historia al batir su propio récord mundial femenino con 2:15:41, consolidando a Londres como escenario de hitos atléticos. Las condiciones climáticas fueron favorables, con una temperatura máxima de 16 °C, y la carrera contó con la participación masiva de espectadores que animaron a los corredores, algunos con disfraces peculiares, como un hombre que llevaba un frigorífico de 25 kg a cuestas.
El logro de Sawe abre una nueva era en el maratón, demostrando que la barrera de las dos horas, antes considerada inalcanzable en competición oficial, es ahora una realidad palpable.