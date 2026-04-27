Se viene bomba en Cruz Azul! Dos pesos pesados pelean por el banquillo celeste

Con la reciente dimisión de Nicolás Larcamón y la designación de Joel Huiqui como interino para cerrar el torneo, la directiva de Cruz Azul ha iniciado la búsqueda del nuevo entrenador que lidere al equipo en la próxima campaña.
Durante la transmisión del partido entre la Máquina Celeste y los Rojinegros del Atlas, el periodista de TUDN Marco Cancino confirmó que los dos nombres que más resuenan dentro de la institución son Matías Almeyda y Antonio “El Turco” Mohamed. Según el comentarista, ya se han realizado acercamientos con ambos técnicos y en las próximas semanas se decidirá quién será el nuevo timonel.
En conclusión, la decisión entre Almeyda y Mohamed será crucial para definir la dirección que tomará Cruz Azul en la próxima temporada, con la expectativa de volver a alzarse con el campeonato que la afición tanto anhela.