Se viene bomba en Cruz Azul! Dos pesos pesados pelean por el banquillo celeste

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Tras la salida de Nicolás Larcamón y la interinidad de Joel Huiqui, la directiva de Cruz Azul ya tiene a Matías Almeyda y Antonio “El Turco” Mohamed como los nombres más cotizados para el puesto de director técnico de la próxima temporada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/04/2026 10:02 AM.
En Deportes y editada el 27/04/2026 10:47 AM.