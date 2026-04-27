Julio César Chávez traza el próximo paso de su hijo en el boxeo tras la victoria en Reynosa

En el Estadio Adolfo López Mateos de Reynosa, Tamaulipas, Julio César Chávez Jr. sumó su victoria número 56 por nocaut técnico sobre Jhon Caicedo, marcando su regreso al cuadrilátero después de varios meses de inactividad. Al término del combate, su padre, el ícono del boxeo mexicano, declaró que el futuro del Junior depende de su desempeño constante y de la capacidad de mantener disciplina, ritmo y confianza.
“La cosa es pelearlo en tres meses otra vez y luego cerrar el año, a lo mejor, con una pelea de campeonato del mundo”, afirmó Chávez, señalando que el calendario inmediato contempla una nueva presentación en el tercer trimestre y la posibilidad de buscar un título si las condiciones son favorables.
El veterano subrayó que no hay una obligación de permanecer activo, sino una exigencia basada en resultados y en preservar el nivel físico y mental óptimo. “A mí me gustó la pelea del Junior. La experiencia ya la tiene, pero ahora va agarrando mucha más confianza, va agarrando más ritmo de pelea”, comentó, resaltando la mejora en la agresividad y la combinación de golpes al cuerpo y a la cabeza que mostró su hijo.
El desempeño del Junior, que ahora cuenta con seis victorias y una derrota, vuelve a colocar en la agenda el debate sobre su permanencia en la élite del boxeo. Chávez insiste en que la exigencia será constante durante el año y que, para aspirar a un campeonato mundial, el Junior debe ofrecer triunfos convincentes.
Con la mirada puesta en un posible título antes de que finalice 2026, el futuro de Julio César Chávez Jr. sigue abierto, pero dependerá de que mantenga la constancia, el ritmo y la disciplina que su padre ha exigido a lo largo de su propia legendaria carrera.