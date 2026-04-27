Julio César Chávez traza el próximo paso de su hijo en el boxeo tras la victoria en Reynosa

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El legendario ex campeón mundial anunció que su hijo, Julio César Chávez Jr., volverá a pelear en tres meses y podría cerrar el año disputando un título mundial, siempre que mantenga disciplina, ritmo y confianza en el ring.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/04/2026 08:37 AM.
En Deportes y editada el 27/04/2026 09:10 AM.