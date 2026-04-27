Definida la Liguilla: Cuartos de final del Clausura 2026 ya tienen sus duelos

...

Con la victoria 3-1 de Cruz Azul sobre Necaxa, la fase regular del Clausura 2026 concluyó y se confirmaron los ocho equipos que disputarán los cuartos de final. Los cruces, que combinan historia y rivalidad reciente, se jugarán del 2 al 9 de mayo en un formato de ida y vuelta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/04/2026 08:33 AM.
En Deportes y editada el 27/04/2026 08:49 AM.