Definida la Liguilla: Cuartos de final del Clausura 2026 ya tienen sus duelos

Los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026 ya están definidos. Tras la última jornada de la fase regular, en la que Cruz Azul venció 3-1 a Necaxa y se ubicó en el tercer puesto, los ocho mejores equipos se enfrentarán en una ronda de eliminación directa que arrancará el 2 de mayo y concluirá el 9 de mayo con los partidos de vuelta.
Analistas señalan que la ausencia de tiempo de descanso por el próximo Mundial obliga a una Liguilla inmediata, lo que podría favorecer a los equipos con plantillas más profundas y menos lesiones. Sin embargo, la historia muestra que en los cuartos de final siempre hay espacio para sorpresas.