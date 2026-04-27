Miguel Herrera sería el técnico del Atlante para el Apertura 2026

El club Atlante está a punto de concretar su regreso a la Primera División del fútbol mexicano después de más de una década, ocupando la plaza que dejará vacante Mazatlán en el máximo circuito. Para afrontar el torneo Apertura 2026, el nombre que más fuerza ha tomado para dirigir a los Potros es el de Miguel “Piojo” Herrera.
Aunque el anuncio oficial aún no se ha realizado, el periodista David Medrano ha señalado que el mexicano será el encargado de liderar al equipo azulgrana en esta nueva etapa. Medrano también reveló que Herrera no llegará solo: su cuerpo técnico estaría conformado por el exportero Federico Vilar y el entrenador Ricardo Carbajal.
“Elegido por Atlante. Miguel Herrera será el nuevo técnico del Atlante y tendrá en el cuerpo técnico a Federico Vilar y a Ricardo Carbajal”, afirmó el periodista.
Por el momento, la directiva del club no ha confirmado la información, pero la expectativa entre la afición crece ante la inminente oficialización de Herrera y su equipo, quienes buscarán consolidar un proyecto competitivo en el regreso de Atlante a la élite del fútbol nacional.
La última experiencia profesional de Herrera al frente de la Selección de Costa Rica concluyó sin la clasificación al Mundial 2026. El entrenador mexicano acumuló siete victorias, cinco empates y una derrota en los trece partidos oficiales disputados, saldo que determinó su salida del conjunto centroamericano.
Actualmente, Herrera se desempeña como analista deportivo en TUDN, cubriendo la Copa del Mundo 2026 y participando en la transmisión y análisis de los partidos. Su vínculo con los medios no es nuevo; previamente integró el equipo de Fox Sports, función que asumió tras concluir su más reciente ciclo como entrenador, manteniéndose activo en el ámbito futbolístico mientras evalúa su futuro en la dirección técnica.