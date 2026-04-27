Miguel Herrera sería el técnico del Atlante para el Apertura 2026

...

Según fuentes periodísticas, el exentrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera, podría asumir la dirección del Atlante en el Apertura 2026, acompañado por Federico Vilar y Ricardo Carbajal en su cuerpo técnico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/04/2026 11:34 AM.
En Deportes y editada el 27/04/2026 12:54 PM.