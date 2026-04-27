Tato Noriega deja el cargo de Director Deportivo de los Rayados de Monterrey

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El Club de Fútbol Monterrey anunció la salida de José Antonio “Tato” Noriega del puesto de Director Deportivo, tras no lograr el objetivo de campeonato y una temporada desfavorable.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/04/2026 01:35 PM.
En Deportes y editada el 27/04/2026 03:59 PM.