Tato Noriega deja el cargo de Director Deportivo de los Rayados de Monterrey

El Club de Fútbol Monterrey comunicó, a través de sus redes oficiales, la desvinculación de José Antonio “Tato” Noriega del cargo de Director Deportivo, posición que ocupó durante los últimos dos años. La decisión se produce en conjunto con la salida de Héctor Lara, quien desempeñaba la misma función en el primer equipo.
Durante la gestión de Noriega, el equipo no alcanzó el objetivo principal planteado por la directiva: conquistar el título de la Liga MX. La falta de resultados, sumada a un desempeño irregular en el torneo actual, motivó a la dirigencia a agradecer su labor y buscar una nueva dirección deportiva.
El periodo de Noriega quedó marcado por la incorporación de jugadores de renombre como Sergio Canales y Sergio Ramos. Mientras Canales se consolidó como ídolo de la afición rayada, la inversión no se tradujo en el campeonato esperado, lo que generó críticas entre los seguidores y la prensa especializada.
El club no ha revelado aún los nombres de los posibles sucesores ni los planes estratégicos que implementará para revertir la situación deportiva. Se espera que la directiva publique próximamente un comunicado con más detalles sobre la reestructuración del área deportiva.