Chicharito niega su retiro y asegura que sigue activo pese a estar sin club

El delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández dejó claro, a través de sus redes sociales, que no está retirado del fútbol profesional, a pesar de no pertenecer a ningún club desde su salida de Chivas en 2025.
En una publicación reciente, el jugador de 37 años calificó de "fake news" los rumores que lo señalaban como exfutbolista y reiteró que sigue entrenando con la intención de volver a las canchas. "Pronto habrá noticias", escribió, generando expectativa entre seguidores y la prensa deportiva.
El anuncio se produce en medio de especulaciones alimentadas por su participación como analista en FOX y su presencia en la Kings League, lo que había llevado a algunos medios a insinuar su posible retiro. Hernández desmintió esas versiones, asegurando que su condición física es adecuada para responder a cualquier propuesta, tanto en México como en el extranjero.
Hasta la fecha, el exdelantero no ha firmado contrato con ningún equipo y su situación contractual sigue sin cambios desde que terminó su vínculo con Chivas. No obstante, mantiene abiertas sus opciones y ha manifestado su disposición a evaluar ofertas que le permitan reincorporarse al fútbol de alto nivel.
Además, Chicharito confirmó que será comentarista deportivo para el Mundial 2026, lo que indica su interés por seguir vinculado al deporte, aunque no como jugador retirado.