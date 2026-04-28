Chicharito niega su retiro y asegura que sigue activo pese a estar sin club

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Javier 'Chicharito' Hernández desmintió en redes sociales los rumores de su retiro y confirmó que continúa entrenando y abierto a ofertas, aunque actualmente no tiene contrato con ningún equipo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 08:40 AM.
En Deportes y editada el 28/04/2026 09:00 AM.