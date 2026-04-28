Javier Aguirre presenta la lista de futbolistas de la Liga MX para la preparación Mundial 2026

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El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, anunció la convocatoria de jugadores de la Liga MX y jóvenes sparrings para iniciar la fase de preparación rumbo al Mundial 2026, mientras se espera la incorporación de futbolistas que militan en el extranjero.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 09:00 AM.
En Deportes y editada el 28/04/2026 09:14 AM.