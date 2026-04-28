Javier Aguirre presenta la lista de futbolistas de la Liga MX para la preparación Mundial 2026

En una rueda de prensa celebrada el 28 de abril de 2026, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio a conocer la primera lista de futbolistas que integrarán los trabajos de preparación para el Mundial de la FIFA 2026. La convocatoria está compuesta exclusivamente por jugadores que militan en la Liga MX, con la inclusión de varios jóvenes en calidad de sparrings, cuyo objetivo es reforzar los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento.
El anuncio marca el inicio de una nueva etapa para el conjunto nacional, que busca consolidarse como una de las selecciones más competitivas del planeta. Aguirre subrayó la importancia de contar con un grupo amplio y diverso que permita evaluar distintas opciones tácticas y técnicas antes de la fase definitiva.
Además de los futbolistas de la liga local, el cuerpo técnico ha incorporado a jóvenes talentos como sparrings, quienes participarán en los entrenamientos diarios y en los partidos de práctica. Esta estrategia pretende complementar la carga de trabajo de los jugadores convocados y ofrecer una mayor variedad de opciones al director técnico.
El proceso de selección está aún en curso. En las próximas semanas, Aguirre y su cuerpo técnico esperan sumar a la lista a los futbolistas que militan en el extranjero, con el fin de completar la nómina definitiva que representará a México en el torneo mundialista.
El objetivo final es que el equipo mexicano compita de manera sólida y competitiva ante las principales selecciones del mundo, aprovechando la ventaja de ser país anfitrión del Mundial 2026.Lista de convocados de la Liga MX para la Selección Mexicana - Mundial 2026Porteros
Raúl Rangel - Chivas Carlos Acevedo - Santos Óscar García* - León
Defensas
Luis Rey* - Puebla Israel Reyes - América Eduardo Águila* - San Luis Jesús Gómez* - Tijuana Denzell García* - Juárez Jesús Gallardo - Toluca
Mediocampistas
Luis Romo - Chivas Erik Lira - Cruz Azul Brian Gutiérrez - Chivas Iker Fímbres* - Monterrey Gilberto Mora - Tijuana Jairo Torres* - Juárez Roberto Alvarado - Chivas
Delanteros
Kevin Castañeda* - Tijuana Alexis Vega - Toluca Guillermo Martínez - Pumas Armando González - Chivas