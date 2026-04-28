David Faitelson se disculpa públicamente con José Ramón Fernández en el Salón de la Fama

En la ceremonia del Salón de la Fama de Pachuca, el 27 de abril de 2026, David Faitelson tomó la palabra para ofrecer una disculpa pública a José Ramón Fernández, a quien describió como su “maestro” y figura paternal en su carrera periodística.
El momento se dio a escasos días de la publicación del libro El Protagonista, obra en la que Fernández narra un presunto caso de acoso atribuido a Faitelson durante su paso por TV Azteca. La acusación, basada en testimonios de terceros y supuestas evidencias fotográficas no difundidas, reavivó una relación previamente tensa entre ambos comunicadores.
Frente a los asistentes, Faitelson expresó: “Extenderle la mano a mi maestro. Pueden haber pasado muchas cosas, pero yo soy un hombre agradecido y siempre lo voy a ser”. Añadió que solicita respeto para tratar el asunto como una cuestión estrictamente personal, dirigiéndose directamente a Fernández: “Te suplico, Álvaro, esto es una cuestión entre José Ramón y yo”.
El periodista reconoció la posibilidad de haber incurrido en errores, declarando: “Si en algún momento me equivoqué, José Ramón, yo de todo corazón… usted fue como un padre para mí”. Subrayó también la influencia decisiva de Fernández en su trayectoria: “Gran parte de lo que soy hoy se lo debo a usted, mi familia también”.
La disculpa culminó con una reiteración enfática: “Le ofrezco una disculpa a José Ramón si en algún momento lo ofendí. Usted es mi maestro… absolutamente nada. Le ofrezco una disculpa”.
El conflicto surgió cuando Fernández, en su libro, describió un episodio de producción en TV Azteca que, según él, involucró a Faitelson en conductas de acoso. Aunque el autor señaló la existencia de pruebas fotográficas, decidió no publicarlas por considerarlas un límite ético, dejando abiertas interrogantes sobre la veracidad de los hechos.
Desde su salida de TV Azteca, la relación entre ambos ha atravesado diversas etapas, con intercambios públicos que revelaron diferencias profundas. La intervención de Faitelson en Pachuca marca, sin embargo, un intento de conciliación que podría redefinir la dinámica entre dos de las figuras más influyentes del periodismo deportivo mexicano.