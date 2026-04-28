David Faitelson se disculpa públicamente con José Ramón Fernández en el Salón de la Fama

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El periodista deportivo David Faitelson ofreció una disculpa oficial a su antiguo mentor José Ramón Fernández durante la ceremonia del Salón de la Fama de Pachuca, tras la polémica generada por el libro “El Protagonista”. El gesto, inesperado y emotivo, busca reparar una relación marcada por acusaciones de acoso y tensiones profesionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 08:27 AM.
En Deportes y editada el 28/04/2026 08:27 AM.