Memo Ochoa anuncia su retiro del fútbol tras la Copa Mundial 2026

En una entrevista concedida a TUDN, el portero de 40 años confirmó que su despedida del fútbol profesional se producirá al término de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la última cita que considerará para cerrar su trayectoria tanto en clubes como en la Selección Mexicana.
Ochoa explicó que la decisión fue tomada de manera consciente y tranquila, señalando que su cuerpo y su familia están preparados para iniciar un nuevo ciclo. "Mi cabeza y mi cuerpo dicen que lo hemos dado todo; me voy tranquilo", afirmó el arquero, quien añadió que su prioridad es enfocarse en la mayor cita del balompié profesional.
El veterano guardameta, que ha sido titular en cinco Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022), reconoce que la competencia de nuevas generaciones, como Raúl Rangel y Carlos Acevedo, es natural. Sin embargo, aseguró que seguirá luchando por la titularidad en el torneo norteamericano y que, si le toca jugar, estará listo; de lo contrario, también lo estará.
Con más de veinte años de carrera, Ochoa ha dejado una huella imborrable. Debutó con el Club América, donde ganó títulos nacionales, y luego jugó en Europa con equipos como Ajaccio (Francia), Standard de Lieja (Bélgica), Málaga y Granada (España) y Salernitana (Italia). Su paso por ligas extranjeras abrió puertas a otros futbolistas mexicanos y lo consolidó como referente para las nuevas generaciones de arqueros.
El anuncio de su retiro marca el cierre de una era para la Selección Mexicana y el fútbol nacional. "Me voy satisfecho, tranquilo y con la certeza de haber disfrutado y entregado todo lo que tenía", concluyó Ochoa, dejando en alto el legado de uno de los porteros más reconocidos de la historia reciente del deporte mexicano.