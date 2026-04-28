Memo Ochoa anuncia su retiro del fútbol tras la Copa Mundial 2026

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El histórico arquero mexicano Guillermo Ochoa confirmó que colgará los guantes después del Mundial 2026, poniendo fin a una carrera de más de dos décadas en la que se consolidó como una de las figuras más emblemáticas del fútbol nacional e internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 08:39 AM.
En Deportes y editada el 28/04/2026 08:45 AM.