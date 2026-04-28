Monterrey confirma la salida de Sergio Canales tras seis torneos y un Clausura 2026 sin título

...

El club regiomontano anunció oficialmente que el mediocampista español Sergio Canales dejará la institución después de 118 partidos, 46 goles y 20 asistencias, sin lograr un campeonato en la Liga MX.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 10:21 AM.
En Deportes y editada el 28/04/2026 12:06 PM.