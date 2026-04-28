Monterrey confirma la salida de Sergio Canales tras seis torneos y un Clausura 2026 sin título

Monterrey dio a conocer este martes la partida de Sergio Canales, quien se despide del equipo después de seis torneos y tres años de trayectoria. El anuncio, publicado en redes oficiales del club, resaltó el vínculo construido con la afición y deseó al jugador lo mejor en su futuro profesional.
Canales llegó al Rayados en el Apertura 2023 y rápidamente se consolidó como pieza clave tanto en el campo como fuera de él. En 118 partidos oficiales acumuló 46 goles, 20 asistencias y 9,227 minutos de juego, sin recibir una sola expulsión, lo que evidencia su disciplina y regularidad.
Durante su estancia, el mediocampista español fue fundamental en encuentros decisivos, como clásicos y liguillas, y se ganó el reconocimiento de compañeros, cuerpo técnico y seguidores. Su liderazgo y experiencia internacional fueron pilares del proyecto deportivo impulsado por la directiva encabezada por José Antonio Noriega.
El pasado sábado, Canales se despidió de sus compañeros y del personal del club en las instalaciones de El Barrial, en una emotiva ceremonia que subrayó su impacto dentro del vestuario. Además, grabó un video de despedida dirigido a la afición albiazul, que será difundido oficialmente el lunes.
Aunque su paso por Monterrey no culminó con un título de Liga MX, la afición le rindió homenaje enviando mensajes de agradecimiento por su labor dentro y fuera de la cancha. La salida de Canales marca el cierre de una etapa relevante para la escuadra regiomontana, que ahora buscará reconfigurar su estrategia deportiva de cara al próximo torneo.