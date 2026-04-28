Salón de la Fama Internacional de Pachuca incorporará a 18 leyendas del fútbol

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El 10 de noviembre de 2026, el Salón de la Fama Internacional de Pachuca, Hidalgo, honrará a 18 figuras del fútbol, entre ellas Thierry Henry, Bebeto y Christian Giménez. La decimoquinta generación incluye a jugadores, decanos y representantes femeninas, subrayando la diversidad y el legado del deporte.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 10:18 AM.
En Deportes y editada el 28/04/2026 12:17 PM.