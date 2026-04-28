Salón de la Fama Internacional de Pachuca incorporará a 18 leyendas del fútbol

En una ceremonia que se celebrará el 10 de noviembre, el Salón de la Fama Internacional incorporará a 18 leyendas del fútbol, marcando la decimoquinta generación de exaltados. La lista reúne a futbolistas y personalidades que han dejado una huella imborrable tanto en el ámbito nacional como internacional.
El Salón de la Fama Internacional, considerado uno de los recintos más relevantes a nivel mundial, selecciona a sus miembros mediante votación basada en desempeño y legado. Cada año, la institución busca fortalecer la identidad y la memoria histórica del fútbol, consolidando su papel como guardián del patrimonio deportivo.