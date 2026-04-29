Hailey Baptiste elimina a la número uno del mundo Aryna Sabalenka en cuartos del Mutua Madrid Open

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La estadounidense Hailey Baptiste, número 32 del ranking, sorprendió al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka (n.º 1) por 2-6, 6-2, 7-6 (8-6) y avanza a semifinales del WTA 1000 de Madrid, donde se medirá con Mirra Andreeva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 09:58 AM.
En Deportes y editada el 29/04/2026 10:43 AM.