Hailey Baptiste elimina a la número uno del mundo Aryna Sabalenka en cuartos del Mutua Madrid Open

En una jornada de sorpresas del Mutua Madrid Open, la estadounidense Hailey Baptiste (n.º 32 del mundo) eliminó a la número uno del ranking, Aryna Sabalenka, en los cuartos de final del cuadro femenino. El marcador final fue 2-6, 6-2, 7-6 (8-6), tras un intenso duelo que se decidió en la última manga.
Sabalenka arrancó con ventaja al imponerse 6-2 en el primer set, pero Baptiste reaccionó en la segunda manga, rompiendo el servicio de la bielorrusa en tres ocasiones y llevándose el set 6-2. El tercer set se mantuvo equilibrado; la rusa desperdició seis oportunidades de partido, mientras que la joven estadounidense mantuvo la calma y cerró el encuentro en el tie‑break con 8-6.
Con la victoria, Baptiste avanza a semifinales, donde se enfrentará a la rusa Mirra Andreeva, quien derrotó a la canadiense Leylah Fernández en la otra mitad del cuadro. Andreeva, número 9 del ranking, busca su primer título en la Caja Mágica tras haber conquistado el torneo en 2021, 2023 y 2025.
Tras su eliminación, Sabalenka comentó: "Creo que jugó unos puntos muy buenos. Es decir, tuve algunas oportunidades que no aproveché y creo que jugó un tenis muy valiente en esos puntos".
El Mutua Madrid Open continúa con su agenda de partidos, mientras los aficionados esperan la definición del cuadro femenino y la posible aparición de nuevas sorpresas en la pista de tierra batida.