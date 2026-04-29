Canelo estalla: "El boxeo es un cochinero" y revela por qué no será promotor

Saúl "Canelo" Álvarez, ex campeón mundial de los supermedianos, reiteró en el podcast de Oso Trava que no tiene planes de involucrarse en la promoción de boxeo una vez que cuelgue los guantes. El pugilista de 35 años explicó que su decisión se basa en la "demasiada suciedad" que percibe en el entorno empresarial del deporte, donde los promotores persiguen intereses propios y generan conflictos que él prefiere evitar.
Durante la entrevista, Álvarez recordó una conversación con su CEO, Richard Schaefer, quien había propuesto crear una promotora propia. "Yo no quiero, es muy complicado, tengo otras metas en otros negocios. El boxeo me dio mucho, pero no quiero volver a ese cochinero", afirmó el mexicano. Schaefer, según el campeón, comprendió finalmente la postura de su cliente.
El deportista también adelantó que planea retirarse alrededor de los 37 años, aunque la fecha podría modificarse bajo la influencia del jeque saudí Turki Alalshikh, con quien firmó un contrato en 2024 para cuatro combates, tres de ellos en Arabia Saudita y uno en Estados Unidos. Su próximo regreso al ring está programado para el 12 de septiembre en Riad, donde buscará un título mundial.
Álvarez subrayó que, a pesar de su buen estado físico y mental, no ve a ningún rival que pueda igualar su capacidad de generar ingresos y atención mediática, lo que le permite considerar una prolongación de su carrera si surgen oportunidades atractivas.
En conclusión, el boxeador jalisciense mantiene firme su postura de alejarse del negocio del boxeo tras su retiro, enfocándose en otros sectores empresariales y evitando los conflictos que, a su juicio, caracterizan al mundo de la promoción pugilística.