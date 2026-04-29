Canelo estalla: "El boxeo es un cochinero" y revela por qué no será promotor

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El campeón mexicano Saúl “Canelo” Álvarez confirmó que, una vez concluida su carrera, no participará en la promoción ni gestión del boxeo, argumentando la complejidad del negocio y la presencia de intereses conflictivos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 11:27 AM.
En Deportes y editada el 29/04/2026 11:31 AM.