Conade recorta plazas de becas para Juegos Olímpicos y Mundial Senior

La Conade anunció este lunes cambios en los tabuladores de becas deportivas para 2024. A partir de ahora, solo los primeros 12 atletas que clasifiquen a los Juegos Olímpicos y al Campeonato Mundial Senior recibirán apoyo económico, en contraste con los 16 lugares contemplados en años anteriores.
El deportista que ocupe el puesto 12 en los Juegos Olímpicos obtendrá una beca de $30,000 mensuales, mientras que el mismo puesto en el Mundial Senior percibirá $17,000 mensuales. Los montos máximos permanecen sin alteraciones: $55,000 por ser campeón olímpico, $20,000 por título mundial juvenil, $49,000 por el título mundial senior, $26,000 por el título en los Juegos Panamericanos y $16,000 por el campeonato en los Juegos Panamericanos Juveniles.
Los recortes también se aplican a las pruebas compartidas, de conjunto y de equipo, donde el mínimo para el puesto 12 oscila entre $7,000 y $8,000 mensuales.
En cuanto a otras competencias, la Conade no incluyó en los tabuladores los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, pese a que México suele participar con su primer equipo.
Adicionalmente, los atletas que obtengan medalla en Copa del Mundo, Grand Prix, Grand Slam o Campeonato Panamericano recibirán una beca de $12,000 mensuales. La Olimpiada Nacional 2026 mantiene su incentivo de $2,000 mensuales para los medallistas de oro.
Estas modificaciones buscan focalizar los recursos en los deportistas con mayor probabilidad de alcanzar el podio internacional, aunque generan preocupación entre los atletas que quedaran fuera del nuevo top‑12.