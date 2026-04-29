Conade recorta plazas de becas para Juegos Olímpicos y Mundial Senior

...

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) modificó los tabuladores de becas deportivas, reduciendo de 16 a 12 los lugares que reciben apoyo económico en los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial Senior, y ajustó los montos correspondientes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 09:57 AM.
En Deportes y editada el 29/04/2026 10:51 AM.