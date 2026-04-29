José Ramón Fernández acusa de montaje las disculpas públicas de David Faitelson

El 29 de abril de 2026, José Ramón Fernández respondió con dureza a las disculpas que David Faitelson pronunció durante la ceremonia del Salón de la Fama del Fútbol en Hidalgo, asegurando que el momento no fue espontáneo sino previamente organizado.
Faitelson tomó el micrófono para dirigirse a su supuesto mentor, reconociendo errores y pidiendo perdón ante los asistentes. Sin embargo, horas después, Fernández publicó en sus redes sociales que “tristemente eso estaba planeado”, insinuando que la disculpa formaba parte de una estrategia de rehabilitación de imagen.
El comentario del periodista veterano generó una oleada de reacciones en línea, donde usuarios y colegas coincidieron en que el gesto parecía más un acto de relaciones públicas que una muestra genuina de arrepentimiento.
En la misma gala, el comentarista Odín Ciani intervino para cuestionar la actitud de Faitelson, recordando episodios pasados y subrayando que las disculpas se habían vuelto recurrentes. “No se te olvide cuántas veces te hice el trabajo. Esa persona tan grande que ves ahí, lo único que ha recibido de ti es eso (disculpas)”, afirmó Ciani.
El conflicto entre Fernández y Faitelson tiene antecedentes que se remontan a la salida de este último de Televisa y su participación en “Tercer Grado Deportivo”, donde lanzó declaraciones polémicas sobre Fernández, incluyendo insinuaciones sobre una supuesta adicción, lo que marcó un quiebre definitivo en su relación.
Lejos de cerrar el capítulo, las palabras de Fernández reavivaron la polémica, evidenciando que el distanciamiento persiste y que la rivalidad sigue alimentando el debate en el entorno mediático y entre los aficionados al deporte.