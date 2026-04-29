José Ramón Fernández acusa de montaje las disculpas públicas de David Faitelson

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El veterano periodista José Ramón Fernández rompió el silencio y calificó de “planificado” el gesto de disculpa que David Faitelson ofreció en la gala del Salón de la Fama del Fútbol en Hidalgo, reavivando una larga disputa entre ambos comunicadores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 10:56 AM.
En Deportes y editada el 29/04/2026 10:57 PM.