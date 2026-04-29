Mohamed advierte que Toluca buscará el empate ante LAFC en semifinal de la Concacaf

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El técnico de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed, señaló que su equipo saldrá a proponer el partido contra Los Ángeles FC, tomando en cuenta las fortalezas del rival y sin arriesgar su ADN futbolístico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 09:59 AM.
En Deportes y editada el 29/04/2026 10:05 AM.