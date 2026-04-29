Mohamed advierte que Toluca buscará el empate ante LAFC en semifinal de la Concacaf

Los Diablos Rojos del Toluca se preparan para el partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf contra Los Ángeles FC, programado para este miércoles por la noche. El técnico Antonio Mohamed enfatizó que el objetivo del conjunto es "salir a proponer el partido" y buscar el empate necesario para manejar el juego de vuelta en casa.
Mohamed subrayó que el cuerpo técnico conoce a la perfección las fortalezas del rival y, por ello, se enfocará en contrarrestar su velocidad y evitar dejar espacios. "Nuestro ADN y nuestras características no van a cambiar; iremos por el resultado, pero con precauciones", declaró el entrenador.
En cuanto a la plantilla, el técnico indicó que utilizará a los jugadores que han descansado y que están listos para afrontar este primer paso hacia una posible final de Concacaf. Asimismo, señaló que la estrategia de dosificación de cargas, iniciada desde la primera jornada del campeonato, ha permitido que el equipo haya disputado diez partidos con un equipo alterno en la liga local.
Mohamed también comentó sobre la situación de la Liga MX frente a la MLS, afirmando que ambas competencias se han equilibrado con el paso de los años, sin que exista una ventaja clara de un lado sobre el otro.
Respecto a la convocatoria de la Selección Nacional, el técnico expresó su sorpresa por la ausencia de Marcel Ruiz y Everardo López, quienes estaban contemplados en el plan de Mohamed. "Marcel está cada día mejor; le falta ritmo de competencia, pero lo mantendremos en Toluca y lo aprovecharemos", aseguró.
Con la vista puesta en un buen desempeño en mayo, Mohamed concluyó que, si todo marcha bien, el Toluca podría disputar dos finales en la temporada.