Tigres vence 1-0 a Nashville en ida de semifinales de la Concachampions

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Tigres rompió una sequía de tres años sin triunfos como visitante en la Concachampions al derrotar 1-0 a Nashville SC en el Geodis Park. El único gol lo anotó Ángel Correa, lo que coloca al equipo mexicano en ventaja de cara al partido de vuelta en el Estadio Universitario.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/04/2026 09:58 AM.
En Deportes y editada el 29/04/2026 10:27 AM.