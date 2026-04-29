Tigres vence 1-0 a Nashville en ida de semifinales de la Concachampions

Tigres logró su primer triunfo como visitante en la Concachampions después de más de tres años, al imponerse 1-0 ante Nashville SC en la ida de las semifinales disputada en el Geodis Park, Estados Unidos.
El gol de la victoria llegó en el minuto 33, cuando Ángel Correa, tras un caño de Juan Pablo Vigón, recibió un centro y, de volea, colocó el balón con la zurda desde fuera del área, venciendo al guardameta Brian Schwake. El marcador se mantuvo sin cambios pese a la presión de ambos equipos y a un retraso de casi hora y media provocado por lluvias intensas.
El equipo mexicano mostró solidez defensiva, con Francisco Reyes liderando la línea de fondo y manteniendo la portería en cero. En ataque, Marcelo Flores y Diego Lainez tuvieron oportunidades limitadas, mientras que Ozziel Herrera sufrió un pisotón que lo obligó a ser sustituido por Guido Pizarro.
Con este resultado, Tigres se lleva la ventaja en el criterio de desempate, ya que Nashville apenas había sufrido su segunda derrota en los 16 duelos entre MLS y la Conca. Además, la defensa del conjunto regiomontano evitó que la escuadra norteamericana, que había anotado 30 goles antes del encuentro, encontrara el fondo de la red.
El próximo desafío será el partido de vuelta en el Estadio Universitario, donde Tigres buscará consolidar su ventaja y cerrar una sequía de seis años sin llegar a una final internacional.