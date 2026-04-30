Emilio Azcárraga Jean respalda total a André Jardine y al América antes del choque contra Pumas

Emilio Azcárraga Jean, propietario del Club América, reiteró su total respaldo al cuerpo técnico encabezado por el brasileño André Jardine a pocos días del partido de ida de los cuartos de final contra los Pumas, que se disputará en el Estadio Azteca.
En declaraciones concedidas a la prensa, el dirigente subrayó que el club ha demostrado consistencia en torneos cortos y ha mantenido una presencia constante en la fase final del campeonato durante los últimos años, lo que le permite confiar plenamente en la capacidad del entrenador y su plantel para afrontar la fase definitiva del torneo.
Azcárraga Jean también resaltó los resultados obtenidos en la última temporada, calificándolos de “sobresalientes dentro del fútbol mexicano”. Además, comentó que los recientes encuentros de la Selección Nacional y de clubes como América y Cruz Azul en el renovado Estadio Banorte han servido como pruebas clave para evaluar las mejoras realizadas en el recinto.
Con este respaldo institucional, el América se prepara para una nueva liguilla bajo la presión histórica que caracteriza al equipo, pero con la seguridad de que el proyecto deportivo liderado por Jardine cuenta con el apoyo necesario para consolidarse.
El duelo ante los Pumas marcará el inicio de un camino en el que las Águilas buscarán reafirmar su protagonismo en el fútbol nacional y avanzar hacia la final del torneo.