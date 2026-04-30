Emilio Azcárraga Jean respalda total a André Jardine y al América antes del choque contra Pumas

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El propietario del América, Emilio Azcárraga Jean, manifestó plena confianza en el técnico brasileño André Jardine y en su plantel de cara a los cuartos de final contra los Pumas, resaltando la consistencia del club en torneos cortos y los buenos resultados de los últimos años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/04/2026 09:26 AM.
En Deportes y editada el 30/04/2026 12:23 PM.