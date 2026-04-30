Canelo Álvarez asistirá a la pelea Benavidez vs. Zurdo Ramírez: la estrategia detrás de su presencia

El próximo fin de semana, la T‑Mobile Arena será el escenario de la esperada contienda entre David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez por los cinturones de la AMB y la OMB en la categoría de peso crucero. Aunque el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez no participará como rival, su presencia está confirmada por su entrenador, Eddy Reynoso, quien declaró que el campeón asistirá para apoyar a su compañero de equipo, Jaime Munguía.
Esta asistencia tiene varios propósitos estratégicos. En primer lugar, la presencia de Canelo garantiza una mayor cobertura mediática y afluencia de público, ya que su nombre sigue siendo uno de los más mediáticos del boxeo mundial. En segundo lugar, refuerza la unidad del grupo de boxeadores mexicanos bajo la misma promotora, creando una imagen de fuerza colectiva que beneficia a todos los integrantes, incluido Benavidez, quien ha sido el rival mandatorio de Canelo en la división de 168 lb durante años.
El hecho de que Benavidez haya subido a 175 lb y ahora compita a 200 lb en crucero, mientras Canelo planea regresar al ring el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, para un título supermediano, muestra la flexibilidad de ambos pugilistas para buscar nuevas oportunidades. La negativa de Canelo a enfrentar a Benavidez en sus respectivas divisiones ha alejado la posibilidad de un duelo directo, pero su apoyo en la arena mantiene viva la expectativa entre los aficionados.
En síntesis, la asistencia de Canelo a la pelea Benavidez‑Ramírez no solo es un gesto de camaradería, sino también una jugada de marketing que fortalece la marca mexicana en el boxeo internacional y prepara el terreno para el próximo regreso del “Monstruo” en el Medio Oriente.