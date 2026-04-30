Canelo Álvarez asistirá a la pelea Benavidez vs. Zurdo Ramírez: la estrategia detrás de su presencia

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Saúl “Canelo” Álvarez no subirá al ring, pero estará en la T‑Mobile Arena para apoyar a su compañero de equipo, Jaime Munguía, y reforzar la imagen del grupo de boxeadores mexicanos mientras se consolida su próximo regreso en Arabia Saudita.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/04/2026 09:23 AM.
En Deportes y editada el 30/04/2026 01:04 PM.