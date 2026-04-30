Canelo genera polémica con la frase "El pobre es pobre porque quiere"

En una entrevista reciente en el podcast Cracks de Oso Trava, el campeón mundial de peso mediano Saúl "Canelo" Álvarez lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: "El pobre es pobre porque quiere". El comentario surgió al responder una pregunta sobre su evolución económica, desde vender paletas de niño hasta gestionar inversiones multimillonarias.
Álvarez explicó que muchos pugilistas y personas en general carecen de educación financiera, lo que los lleva a gastar más de lo que ganan y a enfrentar problemas económicos mayores. "El boxeo es pasajero, no es para toda la vida", advirtió, señalando que sin una planificación adecuada el dinero se agota rápidamente.
El exponente del boxeo también compartió una anécdota personal: en sus primeros años de éxito financiero experimentó una caída abrupta de ingresos, pero gracias a una familia emprendedora y a la inversión temprana logró recuperarse. "Yo hago el negocio que me gusta y disfruto, pero si no hay una inversión inteligente, de nada sirve guardar el dinero", afirmó.
La frase generó una fuerte división en redes sociales. Por un lado, seguidores y analistas financieros la respaldaron como una llamada de atención sobre la importancia de la educación económica. Por otro, críticos la tacharon de simplista y despectiva, argumentando que la pobreza es un fenómeno estructural que trasciende la voluntad individual.
Expertos en finanzas personales señalaron que, aunque la responsabilidad individual es un factor, factores como la desigualdad de ingresos, el acceso limitado a la educación y la falta de oportunidades también influyen significativamente. "No se trata de culpar al pobre, sino de crear políticas y programas que fomenten la alfabetización financiera", comentó la economista Ana María López.
Mientras tanto, el equipo de Canelo ha reiterado que el deportista busca inspirar a otros atletas a pensar en su futuro económico. "Queremos que los boxeadores comprendan que el éxito dentro del ring debe ir acompañado de una visión a largo plazo fuera de él", declaró su manager.
La polémica sigue abierta, y la frase de Canelo continuará alimentando el debate sobre la relación entre deporte, riqueza y educación financiera en México.