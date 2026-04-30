Canelo genera polémica con la frase "El pobre es pobre porque quiere"

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Saúl “Canelo” Álvarez, en el podcast Cracks de Oso Trava, afirmó que la pobreza es consecuencia de la falta de educación financiera, provocando reacciones encontradas en redes sociales y reavivando la discusión sobre la responsabilidad económica de los deportistas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/04/2026 01:48 PM.
En Deportes y editada el 02/05/2026 10:17 AM.