Sabastian Sawe recibe bienvenida heroica en Kenia tras romper la barrera de las dos horas en maratón

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El corredor keniano Sabastian Sawe, primer hombre en completar una maratón en menos de dos horas, fue recibido con cañones de agua y una ceremonia tradicional en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, mientras autoridades y su familia celebran su histórico logro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/04/2026 08:44 AM.
En Deportes y editada el 30/04/2026 09:07 AM.