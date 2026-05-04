Chicharito adelanta fecha de anuncio de su nuevo equipo

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Javier “Chicharito” Hernández informó que revelará el club que lo acogerá en julio, tras responder a preguntas de sus seguidores en Instagram y mientras continúa como analista en Fox Sports para el Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 01:57 PM.
En Deportes y editada el 04/05/2026 04:22 PM.