Chicharito adelanta fecha de anuncio de su nuevo equipo

En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, el delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández anunció que dará a conocer el equipo que integrará a partir de la próxima temporada en el mes de julio. La información surgió tras la consulta de un seguidor que indagó sobre su próximo destino profesional.
El exdelantero de la Selección Nacional y de clubes como Manchester United, Real Madrid y LA Galaxy, explicó que aún no está autorizado a revelar el nombre del club, pero que la revelación está programada para el mes de julio, una vez concluida su labor como analista en la cobertura del Mundial 2026 para Fox Sports Estados Unidos, donde comparte micrófono con figuras como Thierry Henry y Zlatan Ibrahimović.
El anuncio ha generado un intenso revuelo entre sus seguidores, quienes especulan sobre un posible regreso a la cancha. En videos recientes, Chicharito dejó claro que no contempla el retiro, declarando: "Ni madrás que me voy a retirar" y prometiendo novedades en sus redes sociales.
Los rumores habían vinculado al jugador con el Atlante, recién ascendido a la Liga MX, pero el entrenador Miguel "El Piojo" Herrera desmintió esa hipótesis durante la presentación oficial del equipo. Por el momento, la única certeza es la fecha del anuncio y la continuidad de Hernández en los medios deportivos.
Se espera que, una vez revelado el club, el exgoleador mexicano aporte su experiencia tanto dentro como fuera del terreno de juego, reforzando la competitividad de la Liga MX y manteniendo viva la llama del fútbol mexicano en el escenario internacional.