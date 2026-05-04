Hugo Sánchez anuncia nuevo reto como director técnico: “Listo para coronarnos”

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El exfutbolista mexicano Hugo Sánchez dio a conocer en sus redes sociales que asumirá la dirección de un nuevo equipo, sin precisar si será en la Liga MX o en el extranjero. Tras años como analista deportivo, el pentapichichi vuelve a los banquillos con la meta de “coronarse”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 12:20 PM.
En Deportes y editada el 04/05/2026 12:53 PM.