Hugo Sánchez anuncia nuevo reto como director técnico: “Listo para coronarnos”

Hugo Sánchez, ídolo del fútbol mexicano, confirmó este lunes que iniciará un nuevo proyecto como director técnico. En una publicación de sus redes sociales, el exdelantero escribió: “Hoy comienza para mí el reto de acompañar y liderar a un nuevo equipo. Muy pronto lo entenderán todo. Listo para coronarnos”. No ofreció más detalles sobre el club que dirigirá, lo que ha generado especulaciones entre aficionados y medios.
El anuncio llega después de varios intentos fallidos de regresar a los banquillos, tanto en clubes como en la selección nacional, oportunidades que nunca se materializaron. Desde 2012, año en que dirigió a Pachuca (24 partidos: 9 victorias, 7 empates y 8 derrotas), Sánchez se ha desempeñado como analista deportivo en televisión, manteniendo su presencia en el medio futbolístico.
Expertos señalan que el regreso de Sánchez a la dirección técnica podría revitalizar a un equipo que busque un proyecto ambicioso. “Su experiencia como jugador y su visión táctica pueden aportar mucho, aunque la falta de experiencia reciente como entrenador es un factor a considerar”, comentó un analista de la Liga MX.
Hasta el momento, ni la Liga MX ni clubes extranjeros han confirmado la contratación. La expectativa se centra en descubrir cuál será el destino del Pentapichichi y si logrará cumplir su promesa de “coronarse” en el fútbol profesional.
Los seguidores de Hugo Sánchez y los aficionados al fútbol mexicano esperan con ansias la revelación oficial, que se espera se haga pública en los próximos días.